Байден: США більше не відступатимуть перед агресивними діями Росії
Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден заявив під час виступу в Держдепартаменті, представляючи своє бачення зовнішньої політики США.
"Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, дуже відмінній від мого попередника, що дні, коли Сполучені Штати відступали на тлі агресивних дій Росії - втручання в наші вибори, кібератаки, отруєння своїх громадян - пройшли. Ми без вагань підвищимо ціну для Росії і будемо захищати наші життєві інтереси і наш народ. І ми будемо більш ефективні у відносинах з Росією, коли будемо працювати в коаліції і в координації з іншими партнерами-однодумцями", - сказав Байден.
Він також закликали Кремль звільнити опозиційного політика Алєксєя Навального.
"Ув'язнення Навального за політичними мотивами і зусилля Росії щодо придушення свободи вираження думок і мирних зібрань викликають глибоку стурбованість у нас і міжнародної спільноти. Навальний, як і всі громадяни Росії, має права згідно з російською конституцією. Він став мішенню - за викриття корупції. Він повинен бути звільнений негайно і без будь-яких умов", - сказав Байден.
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