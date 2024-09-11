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ПОЛІТИКА

Байден: США розглядають можливість зняття заборони на далекобійну зброю для України

11 вересня 2024, 08:11
Байден: США розглядають можливість зняття заборони на далекобійну зброю для України
з вільних джерел
Досі США не бажали постачати або санкціонувати використання зброї, яка могла б вразити цілі глибоко на території росії, побоюючись, що це призведе до ескалації.

Питання зняття обмежень США на використання Україною зброї великої дальності у війні проти росії наразі “опрацьовується”.

Про це заявив президент США Джо Байден у відповідь на питання про те, коли будуть зняті обмеження, пише Reuters. 

"Ми просто зараз це вирішуємо", - процитував американського президента вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу.

The Times додає, що деякі члени американської адміністрації вже, ймовірно, підтримують таке рішення, але їм ще потрібно переконати решту співробітників Білого дому та Байдена.

Досі США не бажали постачати або санкціонувати використання зброї, яка могла б вразити цілі глибоко на території росії, побоюючись, що це призведе до ескалації.

Інші союзники Києва надають зброю, але з обмеженнями щодо того, як і коли її можна використовувати всередині росії, через занепокоєння такі удари можуть викликати відплату, яка втягне країни НАТО у війну або спровокує ядерний конфлікт.

Минулого тижня джерела Reuters повідомили, що США близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США вирішують технічні проблеми.

Раніше під час пресконференції з Леммі Блінкен повідомляв, що у пʼятницю президент США Джо Байден та премʼєр Британії Кір Стармер проведуть зустріч, у ході якої обговорять дозвіл Україні на удари вглиб рф західною зброєю. За словами держсекретаря, Вашингтон надає Києву допомогу, базуючись на "умовах на полі бою".
зброяДжо Байденвійна в Україніудари по рф

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