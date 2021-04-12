Байден та Путін проведуть відеодзвінок 7 грудня

Президент США Джо Байден у вівторок проведе відеодзвінок із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Кремлі та Вашингтоні.

Лідери США та РФ планують обговорити занепокоєння Штатів щодо нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною та інші теми, повідомило джерело у США. Вони також обговорять двосторонні відносини та виконання домовленостей, досягнутих на червневому саміті у Женеві, повідомили у Кремлі.

Байден також має намір обговорити стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні питання.

Точний термін дзвінка не розголошується.

У Кремлі підтвердили, що домовленості про розмову президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена у вівторок, 7 грудня, досягнуто. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що це буде відеодзвінок.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Джо Байден заявив, що готує цілий комплекс ініціатив, спрямованих на стримування намірів Росії та президента Путіна щодо агресії проти України.

Також Білий дім, крім економічних санкцій проти РФ, розглядає цілий список варіантів у відповідь на агресію з боку Кремля. Зокрема, можливості збільшення підтримки України у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляється, наразі біля кордонів України вже зосереджено близько 92 тис. російських військових.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися в січні-лютому відразу за кількома напрямками: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також із Криму та Білорусі.