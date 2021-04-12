ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден у вівторок проведе відеодзвінок із російським колегою Володимиром Путіним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден та Путін проведуть відеодзвінок 7 грудня
Байден також має намір обговорити стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні питання
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Кремлі та Вашингтоні.
Лідери США та РФ планують обговорити занепокоєння Штатів щодо нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною та інші теми, повідомило джерело у США. Вони також обговорять двосторонні відносини та виконання домовленостей, досягнутих на червневому саміті у Женеві, повідомили у Кремлі.
Байден також має намір обговорити стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні питання.
Точний термін дзвінка не розголошується.
У Кремлі підтвердили, що домовленості про розмову президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена у вівторок, 7 грудня, досягнуто. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що це буде відеодзвінок.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Джо Байден заявив, що готує цілий комплекс ініціатив, спрямованих на стримування намірів Росії та президента Путіна щодо агресії проти України.
Також Білий дім, крім економічних санкцій проти РФ, розглядає цілий список варіантів у відповідь на агресію з боку Кремля. Зокрема, можливості збільшення підтримки України у сфері безпеки та оборони.
Як повідомляється, наразі біля кордонів України вже зосереджено близько 92 тис. російських військових.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися в січні-лютому відразу за кількома напрямками: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також із Криму та Білорусі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 12 2021 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі