Байден відреагував на масовану атаку росії: ця атака є обурливою

Український народ і далі потребує термінову підтримку в боротьбі з російською агресією.

Американський президент Джо Байден засудив масовану атаку рф на Україну.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Ця атака є обурливою і вкотре нагадує про терміновість підтримки українського народу у його боротьбі з російською агресією", - заявив Байден.

За його словами, США продовжують підтримувати Україну.

"В цей день моє послання українському народу чітке: Сполучені Штати підтримують вас. На початку цього року за моєю вказівкою Сполучені Штати почали приділяти пріоритет експорту ППО, тому вони в першу чергу йдуть в Україну", - додав глава США.

Також американський лідер наголосив на зусиллях своєї адміністрації, які спрямовані на посилення енергетичної стійкості України перед зимою, а також надання інших критично важливих ресурсів, зокрема артилерії, ракет і бронетехніки.

Байден вважає, що росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу".

"США разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу", - підписував він.

Нагадаємо, що вчора, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів. У багатьох областях України енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень.