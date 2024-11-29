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Байден відреагував на масовану атаку росії: ця атака є обурливою

29 листопада 2024, 09:07
Байден відреагував на масовану атаку росії: ця атака є обурливою
Український народ і далі потребує термінову підтримку в боротьбі з російською агресією.

Американський президент Джо Байден засудив масовану атаку рф на Україну. 

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Ця атака є обурливою і вкотре нагадує про терміновість підтримки українського народу у його боротьбі з російською агресією", - заявив Байден.

За його словами, США продовжують підтримувати Україну.

"В цей день моє послання українському народу чітке: Сполучені Штати підтримують вас. На початку цього року за моєю вказівкою Сполучені Штати почали приділяти пріоритет експорту ППО, тому вони в першу чергу йдуть в Україну", - додав глава США. 

Також американський лідер наголосив на зусиллях своєї адміністрації, які спрямовані на посилення енергетичної стійкості України перед зимою, а також надання інших критично важливих ресурсів, зокрема артилерії, ракет і бронетехніки.

Байден вважає, що росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу". 

"США разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу", - підписував він. 

Нагадаємо, що вчора, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів. У багатьох областях України енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень.

 

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