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Байден відреагував на заяву кремя щодо F-16 для України

22 травня 2023, 08:42
Байден відреагував на заяву кремя щодо F-16 для України
Президент США Джо Байден вважає, що якщо для когось і є "величезний ризик" від передачі Україні винищувачів, то лиш для самої росії.

Він заявив, ,що якщо ризик існує, то тільки для росіян. 

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Журналісти запитали американського лідера відреагувати на те, що Кремль назвав передачу Києву F-16 колосальним ризиком.

"Для них", - коротко відповів Джо байден.

Він підтвердив, що США разом із союзниками підготують українських пілотів для керування сучасними літаками:

"Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами збираються розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб зміцнити українські військово-повітряні сили в рамках довгострокових зобов'язань щодо здатності України до самооборони".

Вчора Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16.
БайденF-16Кремль

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