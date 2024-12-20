Байден відвідає Рим для зустрічей з лідерами Італії та Папою Римським

Поїздка до Риму 9-12 січня, ймовірно, буде останнім закордонним візитом Байдена за час його президентства.

Наступного місяця президент США Джо Байден відвідає Рим, де зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, президентом Серджо Маттареллою та Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє Politico.

Байден "зустрінеться з лідерами Італії, щоб підкреслити міцність американо-італійських відносин, подякувати прем'єр-міністру Мелоні за її сильне лідерство на чолі G7 протягом останнього року й обговорити важливі виклики, що стоять перед світом", заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Крім того, Байден під час зустрічі з Папою Римським "обговорить зусилля, спрямовані на просування миру в усьому світі".

Нагадаємо, адміністрація Байдена зосередилась на використанні всіх ресурсів, що залишилися, для надання військової допомоги Україні та посилення санкцій, спрямованих на ослаблення економіки владіміра путіна. Офіційні особи в Україні та кількох столицях країн-союзників кажуть, що цього занадто мало і занадто пізно.