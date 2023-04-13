Байден вперше прокоментував витік документів Пентагону

Він наголосив, що розслідуванням займаються розвідувальна спільнота та Міністерство юстиції, "і вони наближаються".

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував витік секретних документів із Пентагону – за його словами, слідчі "наближаються" до висновку про злив даних.

Про це він сказав під час візиту до Ірландії, повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, йде повномасштабне розслідування", – сказав Байден, коли його попросили прокоментувати витік.

Байден сказав, що його турбує сам факт витоку, але не обов'язковий її зміст.

"Мене не турбує витік. Я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого з того, що мало б якісь наслідки", – сказав він.

У CNN наголошують, що коментар Байдена прозвучав після того, як у середу, 12 квітня, газета The Washington Post повідомила, що особа, яка стоїть за масовим витоком секретних військових документів США, працювала на військовій базі та публікувала конфіденційні секрети національної безпеки в онлайн-групі знайомих.

Нагадаємо, що 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у мережу нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців". Невідомо, наскільки ці документи підроблені, хто їх злив і з якою метою. США вважають, що частина з них сфальшована росією. Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. У Києві заявили, що це фейк і "реальних планів України це не стосується". ГУР повідомив, що "причин для переживань немає".