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Байден вперше прокоментував витік документів Пентагону

13 квітня 2023, 17:21
Байден вперше прокоментував витік документів Пентагону
Фото: Mind.ua
Він наголосив, що розслідуванням займаються розвідувальна спільнота та Міністерство юстиції, "і вони наближаються".

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував витік секретних документів із Пентагону – за його словами, слідчі "наближаються" до висновку про злив даних.

Про це він сказав під час візиту до Ірландії, повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, йде повномасштабне розслідування", – сказав Байден, коли його попросили прокоментувати витік.

Байден сказав, що його турбує сам факт витоку, але не обов'язковий її зміст.

"Мене не турбує витік. Я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого з того, що мало б якісь наслідки", – сказав він.

У CNN наголошують, що коментар Байдена прозвучав після того, як у середу, 12 квітня, газета The Washington Post повідомила, що особа, яка стоїть за масовим витоком секретних військових документів США, працювала на військовій базі та публікувала конфіденційні секрети національної безпеки в онлайн-групі знайомих.

Нагадаємо, що 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у мережу нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців". Невідомо, наскільки ці документи підроблені, хто їх злив і з якою метою. США вважають, що частина з них сфальшована росією. Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. У Києві заявили, що це фейк і "реальних планів України це не стосується". ГУР повідомив, що "причин для переживань немає".

Пентагонвійна в УкраїніБайден.СШАросія окупантисекретні дані

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