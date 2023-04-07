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Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ – NYT

07 квітня 2023, 08:10
Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ – NYT
джерело glavcom
Витік планів війни в Україні спонукає Пентагон до розслідування.

У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Про це повідомляє New York Times.

У матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими, з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголошують, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

 Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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