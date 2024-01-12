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ПОЛІТИКА

Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням – Bloomberg

12 січня 2024, 20:59
Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням – Bloomberg
Також президент США заявив журналістам, що, на його думку, удари по хуситах були успішними.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що хуситів, які напали на судноплавство в Червоному морі, слід вважати терористичною групою.

Про це повідомляє  Bloomberg.

На запитання журналістів, чи Байден готовий назвати хуситів терористичною організацією, президент США відповів позитивно.

"Я думаю, що так воно і є", - сказав Байден

Також президент США заявив журналістам, що, на його думку, удари по хуситах були успішними.

"Так. Я не думаю, що є жертви серед цивільного населення, це ще одна причина успіху", – сказав президент.

"Я вже передав послання Ірану. Вони знають, що нічого не потрібно робити”, - додав Байден. "Ми подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, оскільки вони продовжують цю обурливу поведінку разом із нашими союзниками".

Сполучені Штати та Великобританія вночі 12 січня завдали ударів по хуситах у Ємені, використовуючи літаки та кораблі. Вони атакували центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. У мережі з'явилося відео пожежі, яка була викликана одним із ударів.

США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів

хуситиБайден

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