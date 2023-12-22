Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден ввів санкції проти банків, які допомагають росії купувати товари військового значення

22 грудня 2023, 17:02
Байден ввів санкції проти банків, які допомагають росії купувати товари військового значення
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в росію підсанкційних військових товарів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Міністр фінансів США після консультацій із державним секретарем і, за потреби, міністром торгівлі може накладати на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона допомогла з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором росії.

Інша підстава запровадження санкцій це надання "будь-якої послуги, пов'язаної з військово-промисловою базою росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів", - йдеться в повідомленні.

Під іноземними фінансовими установами - маються на увазі будь-які установи, які надають фінансові послуги: від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем та їхні дочірні компанії.

Указ Байдена також передбачає, що такі санкції можуть накладатись без попередження, оскільки в іншому випадку існує ризик переховування активів, що підлягають обмеженням.

Документ передбачає запровадження обмежень на російські діаманти шляхом правки іншого указу стосовно санкцій проти рф, як це було домовлено лідерами G7 раніше цього місяця.

Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з росією, але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

Ми також писали, що США прагнуть посилити санкції проти банків, які допомагають путіну.

 

РосіясанкціїбанкиуказБайден

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється