Байден ввів санкції проти банків, які допомагають росії купувати товари військового значення

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в росію підсанкційних військових товарів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Міністр фінансів США після консультацій із державним секретарем і, за потреби, міністром торгівлі може накладати на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона допомогла з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором росії.

Інша підстава запровадження санкцій це надання "будь-якої послуги, пов'язаної з військово-промисловою базою росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів", - йдеться в повідомленні.

Під іноземними фінансовими установами - маються на увазі будь-які установи, які надають фінансові послуги: від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем та їхні дочірні компанії.

Указ Байдена також передбачає, що такі санкції можуть накладатись без попередження, оскільки в іншому випадку існує ризик переховування активів, що підлягають обмеженням.

Документ передбачає запровадження обмежень на російські діаманти шляхом правки іншого указу стосовно санкцій проти рф, як це було домовлено лідерами G7 раніше цього місяця.

Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з росією, але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

Ми також писали, що США прагнуть посилити санкції проти банків, які допомагають путіну.