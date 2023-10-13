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Байден виділить додаткові кошти Україні

13 жовтня 2023, 08:16
Байден виділить додаткові кошти Україні
Фото: з вільних джерел
Американський Президент Джо Байден наступного тижня оприлюднить запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після атаки бойовиків ХАМАС і Україні. 

"Деякі республіканці заявили, що будуть чинити опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Будь-який захід щодо фінансування має бути схвалений Сенатом США, очолюваним колегами Байдена, демократами, і контрольованою республіканцями Палатою представників, яка зіткнулася з кризою лідерства, що не дозволяє їй схвалити будь-які заходи", - пише агенство. 

Ми також писали, що США просувають ідею використати $300 млрд кремля для України.

 

Українафінансова допомогаБайден США

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