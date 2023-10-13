Байден виділить додаткові кошти Україні

Американський Президент Джо Байден наступного тижня оприлюднить запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після атаки бойовиків ХАМАС і Україні.

"Деякі республіканці заявили, що будуть чинити опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Будь-який захід щодо фінансування має бути схвалений Сенатом США, очолюваним колегами Байдена, демократами, і контрольованою республіканцями Палатою представників, яка зіткнулася з кризою лідерства, що не дозволяє їй схвалити будь-які заходи", - пише агенство.

Ми також писали, що США просувають ідею використати $300 млрд кремля для України.