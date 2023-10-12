США просувають ідею використати $300 млрд кремля для України – WP

Втім, якщо Вашингтон вирішить зробити це без участі Європи, він зможе витратити на підтримку Києва лише невелику частину російських заморожених резервів.

Високопосадовці США активізували свої зусилля, щоб змусити західні уряди використати сотні мільярдів доларів заморожених резервів Центрального банку росії для фінансування допомоги Україні.

Про це пише Washington Post.

Посилення бажання використати ці гроші відбувається на тлі того, що уряди США і Європи, які підтримують Київ, стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами у фінансуванні українських оборонних потреб.

Видання нагадує, що на банківських рахунках в країнах Заходу заморожено приблизно $300 мільярдів кремля. Але експерти попереджають, що просте зняття цих грошей зіткнеться з юридичними проблемами і створить серйозні фінансові ризики.

Американські урядовці наполягають на тому, що російські банківські резерви не можуть замінити нову надзвичайну військову та економічну допомогу з боку Вашингтона, якої Україна потребує, щоб пережити наступні кілька місяців війни.

"Навіть найагресивніші та найоптимістичніші прихильники використання грошей росії вважають, що на те, щоб вони дійшли до Києва, підуть місяці, якщо не більше року. А більша частина російських резервів зберігається в Європі, де центральні банки висловили серйозні застереження щодо наслідків впливу арешту російських грошей на їхні економіки. Якби Вашингтон діяв сам, він міг би використати лише приблизно 5 мільярдів доларів, що зберігаються в США . І це крихітна частка від $300 мільярдів російських грошей, що зберігаються в усьому світі", - пише Washington Post.

Але в адміністрації Байдена дедалі частіше лунають заклики до Заходу використати російські активи, хоча деякі американські чиновники вважають, що ці гроші можна використати не на війну, а лише на повоєнну відбудову.

Окрім розбіжностей у Республіканській партії щодо України, країна НАТО Словаччина нещодавно обрала проросійського лідера, який виступає проти додаткової допомоги Києву. Використання російських резервів мало б очевидну політичну перевагу, оскільки не покладало б більших витрат на західних платників податків.

"Це питання, безумовно, повернулося до обговорення. США стали набагато більш відкритими до того, щоб не лише вилучати, але й використовувати російські резерви", - сказав один зі співрозмовників Washington Post на умовах анонімності.

За роки до початку вторгнення в Україну росія накопичила $600 мільярдів в іноземній валюті, отримані від продажу нафти і газу на Захід. Ця "воєнна казна" призначалася для того, щоб дати кремлю фінансовий захист від Заходу, якщо той запровадить широкі санкції.

Щоб убезпечити ці гроші, владімір путін поклав більше половини коштів на західні рахунки, причому лише в Європі зберігалося близько $200 мільярдів. Потім росія відправила війська на невдалу місію, щоб повалити уряд у Києві в лютому 2022 року. За кілька днів уряди США та Європи заморозили активи, відрізавши путіна від резервів. Відтоді кошти лежать недоторканими на банківських рахунках у таких країнах, як Франція, Німеччина та Австрія, а менші суми зберігаються в Японії, Австралії, США і Канаді.