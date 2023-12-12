Байден виділив Україні допомогу у розмірі $200 млн

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що вже погодив надання Україні чергового пакету військової допомоги на $200 мільйонів.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Я щойно підписав рішення про виділення ще $200 мільйонів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

Видання The New York Times повідомляє, що сидячи поруч із Зеленським в Овальному кабінеті, Байден відкрив свою зустріч словами "ми стоїмо на справжньому переломі історії".

Байден додав, що Конгресу необхідно ухвалити додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні.

Американський лідер також наголосив на необхідності для Конгресу США схвалити додаткове фінансування для Києва, бо якщо цього не станеться, для владіміра путіна це стане "різдвяним подарунком".

Водночас Байден сказав Зеленському, що "ми будемо стояти на вашому боці", навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, в які входять понад $60 млрд для України.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.