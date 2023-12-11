США до кінця місяця оголосять про пакет військової допомоги Україні – Кірбі

США до кінця цього року мають надати Україні новий пакет військової допомоги.

Про це координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу.

За його словами, в цьому питанні у нього сумнівів немає.

"Я не сумніваюся, що ви почуєте від нас оголошення про додаткову допомогу в галузі безпеки до кінця місяця", - сказав Кірбі.

Він додав, що президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України запевнить його, що продовжує домагатися від Конгресу схвалення запиту на надання допомоги Україні.

"Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України", - підсумував координатор Ради нацбпезпеки.

Нещодавно ​Державний департамент США озвучив вміст нового пакету допомоги Україні, куди увійшли боєприпаси ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протиброневі ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.