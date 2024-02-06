Байден вимагає дії: Підтримка законопроекту для України – головне завдання

"Годинник цокає".

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроект про підтримку України та відправити його йому на підпис.

Про це Байден заявив під час прес-конференції.

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроект і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроект буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений", - сказав він.

Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроект, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати підтримку України, Дональд Трамп і республіканці сказали "ні".

"Тому, що вони бояться Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, - це Трамп і його друзі-республіканці з "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, та дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого", - сказав він.

Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.

"Годинник цокає", - сказав Байден.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.