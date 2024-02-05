Сенат США представив законопроєкт про безпеку кордонів, який також передбачає надання допомоги Україні

Згідно з текстом законопроекту, загальна сума коштів, що виділяються, становить $118 млрд.

У Сенаті США опублікували новий законопроект щодо додаткового фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому та йдеться на сайті Сенату США.

Згідно з текстом законопроекту, загальна сума коштів, що виділяються, становить $118 млрд, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - $20,23 млрд.

Передбачається, що з пакету допомоги Україні близько $20 млрд буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько $14 млрд підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

Крім того, $14,8 млрд передбачено на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, ще 7,85 млрд - на пряму бюджетну підтримку України, та $1,58 млрд - на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

У законі також передбачено гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Гази, Західного берега річки Йордан та України у розмірі $10 млрд.

Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроект і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.

"Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора рф - ред.) путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", - заявив Байден.

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.