Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Американський пакет військової підтримки незабаром прибуде в Україну – Блінкен

14 травня 2024, 11:55
Американський пакет військової підтримки незабаром прибуде в Україну – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Крім того, держсекретар США наголосив, що його країна, "як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

У вівторок, 14 травня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який до цього ухвалили у Конгресі США, вже незабаром прибуде в Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії росії на полі бою", — заявив Блінкен під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, держсекретар США наголосив, що його країна, "як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом.

Цей візит високопоставленого американського чиновника до України став першим з моменту ухвалення Конгресом минулого місяця пакета військової допомоги країні у розмірі $61 мільярда.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден наприкінці квітня підписав узгоджений Конгресом пакет військової підтримки в розмірі майже $61 млрд допомоги Україні та іншим союзникам США.

Пізніше, 10 травня, США оголосили про новий пакет військової підтримки Україні на суму в $400 млн.

Ентоні Блінкендопомога Українівійнаросія загроза

Останні матеріали

Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 травня 2024, 08:38
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється