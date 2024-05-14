Американський пакет військової підтримки незабаром прибуде в Україну – Блінкен

Крім того, держсекретар США наголосив, що його країна, "як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

У вівторок, 14 травня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який до цього ухвалили у Конгресі США, вже незабаром прибуде в Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії росії на полі бою", — заявив Блінкен під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, держсекретар США наголосив, що його країна, "як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом.

Цей візит високопоставленого американського чиновника до України став першим з моменту ухвалення Конгресом минулого місяця пакета військової допомоги країні у розмірі $61 мільярда.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден наприкінці квітня підписав узгоджений Конгресом пакет військової підтримки в розмірі майже $61 млрд допомоги Україні та іншим союзникам США.

Пізніше, 10 травня, США оголосили про новий пакет військової підтримки Україні на суму в $400 млн.