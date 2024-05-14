Це перший візит американського посадовця такого рангу від того часу, як США надали Україні пакет військової допомоги на 61 мільярд доларів.

Сьогодні вранці, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Тут зауважують, що це перший візит американського посадовця такого рангу від того часу, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Водночас це є четвертим візитом Ентоні Блінкена від початку повномасштабного вторгнення.

Візит має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити потужні російські удари на своєму північно-східному кордоні.

Представник американської делегації на умовах анонімності розповів журналістам, що головна місія візиту полягає у тому, щоб з’ясувати, яким чином США мають надавати Україні військову допомогу, аби та могла зміцнити свій захист та перехопити ініціативу на полі бою.

Він також поінформував, що артилерія, ракети великої дальності ATACMS, і системи ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять до українських військ.

Тим часом сам Блінкен прокоментував свій візит у соцмережі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії", - написав держсекретар США.