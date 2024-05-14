Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен прибув до Києва

14 травня 2024, 07:58
Блінкен прибув до Києва
Фото: Укрінформ
Це перший візит американського посадовця такого рангу від того часу, як США надали Україні пакет військової допомоги на 61 мільярд доларів.

Сьогодні вранці, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Тут зауважують, що це перший візит американського посадовця такого рангу від того часу, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Водночас це є четвертим візитом Ентоні Блінкена від початку повномасштабного вторгнення.

Візит має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити потужні російські удари на своєму північно-східному кордоні.

Представник американської делегації на умовах анонімності розповів журналістам, що головна місія візиту полягає у тому, щоб з’ясувати, яким чином США мають надавати Україні військову допомогу, аби та могла зміцнити свій захист та перехопити ініціативу на полі бою.

Він також поінформував, що артилерія, ракети великої дальності ATACMS, і системи ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять до українських військ.

Тим часом сам Блінкен прокоментував свій візит у соцмережі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії", - написав держсекретар США.

Блінкенвізит в Україну

Останні матеріали

Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 травня 2024, 08:38
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється