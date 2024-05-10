США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Politico
Сьогодні, 10 травня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $400 млн.
Про це повідомляє Politico.
Інформацію щодо нового пакету військової допомоги Україні розкрили двоє американських чиновників. Згідно з даними видання, як й згадувало вище, розмір військової допомоги складатиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:
- нові ракети Patriot;
- зенітні ракети Stringer;
- бойові машини Bradley;
- броньовані військові автомобілі MRAP;
- протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.
Нагадаємо, 24 квітня Україна вперше за кілька місяців отримала від США пакет військової допомоги на загальну суму в $1 млрд.