США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн – Politico

Пакет включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові системи Javelin та інші боєприпаси.

Сьогодні, 10 травня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $400 млн.

Про це повідомляє Politico.

Інформацію щодо нового пакету військової допомоги Україні розкрили двоє американських чиновників. Згідно з даними видання, як й згадувало вище, розмір військової допомоги складатиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:

нові ракети Patriot;

зенітні ракети Stringer;

бойові машини Bradley;

броньовані військові автомобілі MRAP;

протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Нагадаємо, 24 квітня Україна вперше за кілька місяців отримала від США пакет військової допомоги на загальну суму в $1 млрд.