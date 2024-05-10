США оголосили про виділення нового військового пакета допомоги Україні на $400 мільйонів(оновлено)

В новий пакет увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові системи Javelin та інше.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на $400 мільйонів.

Про це повідомляє Білий Дім.

У тексті зазначено, що Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні.

Зазначимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

За інформацією видання Politico, пакет містить додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги, про це йдеться на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

додаткові HIMARS і боєприпаси до них;

зенітні ракети Stinger;

артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін і засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

стрілецька зброя і додаткові патрони, гранати;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

прибережні й річкові патрульні катери;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

допоміжне обладнання.

Нагадаємо, Джо Байден 24 квітня анонсував перший після досить тривалої перерви пакет військової допомоги Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що до пакету увійшли далекобійні ракети ATACMS, про які Київ давно просив у Вашингтона.

Загальна вартість озброєння, що увійшла до пакету, становила мільярд доларів.