Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США оголосили про виділення нового військового пакета допомоги Україні на $400 мільйонів(оновлено)

10 травня 2024, 19:29
США оголосили про виділення нового військового пакета допомоги Україні на $400 мільйонів(оновлено)
Фото: Укрінформ
В новий пакет увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові системи Javelin та інше.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на $400 мільйонів.

Про це повідомляє Білий Дім.

У тексті зазначено, що Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні.

Зазначимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

За інформацією видання Politico, пакет містить додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги, про це йдеться на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси до них;
  • зенітні ракети Stinger;
  • артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін і засідок (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • стрілецька зброя і додаткові патрони, гранати;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • прибережні й річкові патрульні катери;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • допоміжне обладнання.

Нагадаємо, Джо Байден 24 квітня анонсував перший після досить тривалої перерви пакет військової допомоги Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що до пакету увійшли далекобійні ракети ATACMS, про які Київ давно просив у Вашингтона.

Загальна вартість озброєння, що увійшла до пакету, становила мільярд доларів.

СШАдопомога Українівійна

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється