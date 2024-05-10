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ПОЛІТИКА

Канада оголосила про виділення Україні нової військової допомоги

10 травня 2024, 20:24
Канада оголосила про виділення Україні нової військової допомоги
Фото: google.com
Канада долучиться до ініціативи Берліна, яка "об'єднує гроші і ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України".

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($55,6 мільйона) на ініціативу Німеччини з постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міноборони Канади.

Відомство пише, що Блер зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони обговорили спільні зусилля з підтримки України та роботу зі зміцнення оборони і потенціалу стримування НАТО, зокрема в країнах Балтії, де Канада і Німеччина очолюють багатонаціональні бойові групи Північноатлантичного альянсу.

Блер оголосив, що Канада виділить 55,6 мільйона доларів на ініціативу Німеччини під назвою "негайні дії з протиповітряної оборони" на підтримку України.

Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.

Сьогодні 10 травня США оголосили про виділення нового військового пакета допомоги Україні на $400 мільйонів.

Канададопомога Українівійна

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