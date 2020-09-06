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Байден випереджає Трампа уже на 14%

"...За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктами Байдену, який офіційно здобув достатню кількість голосів, щоб стати висуванцем від Демократичної партії у суботу"
За даними опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 14%.
Байден випереджає Трампа уже на 14% Фото: EPA

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

"...За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктами Байдену, який офіційно здобув достатню кількість голосів, щоб стати висуванцем від Демократичної партії у суботу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це найбільша різниця, що фіксувалася досі між двома ймовірними суперниками на виборах.

Наразі підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.

Згідно з результатами опитування, у цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.

Нагадаємо, що президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу.

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09 06 2020 17:40
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