Байден випереджає Трампа уже на 14%
Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.
"...За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктами Байдену, який офіційно здобув достатню кількість голосів, щоб стати висуванцем від Демократичної партії у суботу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це найбільша різниця, що фіксувалася досі між двома ймовірними суперниками на виборах.
Наразі підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.
Згідно з результатами опитування, у цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.
Нагадаємо, що президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу.
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