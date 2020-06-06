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Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США

"Ми маємо намір повернутися та ми відкриваємо нашу країну"
Президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу.
Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів усіх штатів відновити економічну діяльність бізнесу, знявши карантинні обмеження. 

Джерело: "Укрінформ", зазначає "Економічна правда".

Деталі: Про це лідер Сполучених Штатів заявив під час брифінгу в Білому домі. 

"Ми маємо намір повернутися (до економічної діяльності - УП) та ми відкриваємо нашу країну", - сказав Трамп. 

Президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу. 

"Подивіться, що відбувається у Флориді, це неймовірно. Ті, хто найбільш енергійно відкривається, робить приголомшливий бізнес", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі

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06 06 2020 11:18
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