Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США
Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів усіх штатів відновити економічну діяльність бізнесу, знявши карантинні обмеження.
Джерело: "Укрінформ", зазначає "Економічна правда".
Деталі: Про це лідер Сполучених Штатів заявив під час брифінгу в Білому домі.
"Ми маємо намір повернутися (до економічної діяльності - УП) та ми відкриваємо нашу країну", - сказав Трамп.
Президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу.
"Подивіться, що відбувається у Флориді, це неймовірно. Ті, хто найбільш енергійно відкривається, робить приголомшливий бізнес", - заявив Трамп.
Нагадаємо, що міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі
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