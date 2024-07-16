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Байден виправдався за слова про "Трампа в центрі мішені"

16 липня 2024, 09:09
Байден виправдався за слова про
Байден відкинув звинувачення, що його характеристика Трампа як загрози демократії сприяла насильству.

Президент США Джо Байден назвав помилкою свій вислів "настав час поцілити Трампа в яблучко" напередодні замаху на колишнього президента.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

За його словами, він насправді лише закликав демократів приділяти більше уваги діям Трампа.
 
"Я мав на увазі: зосередьтеся на ньому. Зосередьтеся на тому, що він робить, зосередьтеся на його політиці, зосередьтеся на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Зосередьтеся на цілій низці речей", – сказав глава Білого дому.
 
Водночас Байден відкинув припущення, що його характеристика Трампа як загрози демократії сприяла насильству, як про це заявляють деякі представники Республіканської партії.
 
За словами Байдена, загроза демократії є реальною, коли Трамп говорить такі речі, як він говорить.
 
"Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Тому я зосередився на тому, що він говорить – я маю на увазі ідею", – зауважив президент США, додавши, що на відміну від свого опонента не вдавався до насильницької риторики.
 
Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

 

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