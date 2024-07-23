Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати.

Президент США Джо Байден у Білому домі виступить із заявою до американців.

Про це він повідомив у X (Twitter).

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати далі та як він планує завершувати своє президентство. Зокрема, йтиметься про офіційний вихід американського лідера з президентських перегонів.

"Завтра ввечері о 20:00 за східним часом я звернуся до нації з Овального кабінету з промовою про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу", – написав він.