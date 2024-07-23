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Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство

23 липня 2024, 19:11
Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство
Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати.

Президент США Джо Байден у Білому домі виступить із заявою до американців.

Про це він повідомив у X (Twitter).

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати далі та як він планує завершувати своє президентство. Зокрема, йтиметься про офіційний вихід американського лідера з президентських перегонів.
 
"Завтра ввечері о 20:00 за східним часом я звернуся до нації з Овального кабінету з промовою про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу", – написав він.
 
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну. 
 
Нагадаємо, що Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

 

Джо Байденпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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