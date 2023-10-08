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Байден виступив з терміновою промовою після атаки ХАМАС на Ізраїль

08 жовтня 2023, 09:38
Байден виступив з терміновою промовою після атаки ХАМАС на Ізраїль
Фото: Reuters
США стоять на боці Ізраїлю і подбають про те, щоб ізраїльтяни отримали допомогу та могли продовжувати захищатися.

Про це передає Укрінформ.

"Терористичним атакам ніколи немає виправдання. Ми подбаємо про те, щоб вони отримали допомогу, якої потребують їхні громадяни, і щоб вони могли продовжувати захищатися", - заявив американський президент Джо Байден сказав, виступаючи у Білому домі з приводу нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Він додав, що розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і сказав, що підтримка його адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою і непохитною.

"Я сказав йому (Нетаньягу), що Сполучені Штати стоять з народом Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, і крапка", - сказав Байден.

Президент США закликав інші ворожі сторони не використовувати ці напади у своїх цілях.

"Світ спостерігає", - попередив американський лідера.

Ми також писали, що Байден заявив, що стурбований майбутнім допомоги Україні – CNN

 

ХАМАСІзраїльБайдензаява

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