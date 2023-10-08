Байден виступив з терміновою промовою після атаки ХАМАС на Ізраїль
Про це передає Укрінформ.
"Терористичним атакам ніколи немає виправдання. Ми подбаємо про те, щоб вони отримали допомогу, якої потребують їхні громадяни, і щоб вони могли продовжувати захищатися", - заявив американський президент Джо Байден сказав, виступаючи у Білому домі з приводу нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Він додав, що розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і сказав, що підтримка його адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою і непохитною.
"Я сказав йому (Нетаньягу), що Сполучені Штати стоять з народом Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, і крапка", - сказав Байден.
Президент США закликав інші ворожі сторони не використовувати ці напади у своїх цілях.
"Світ спостерігає", - попередив американський лідера.
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