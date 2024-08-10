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ПОЛІТИКА

Байден вийшов з перегонів, назвавши перемогу над Трампом головним пріоритетом

10 серпня 2024, 17:02
Байден вийшов з перегонів, назвавши перемогу над Трампом головним пріоритетом
з вільних джерел
Президент швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Президент США Джо Байден заявив що "найважливішим" завданням зараз є "перемога над (колишнім президентом Дональдом) Трампом".

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Байден згадав Трампа, коментуючи своє рішення вийти з президентських перегонів.

"Я навіть не можу сказати, скільки мені років, мені важко це вимовити. Хоча для мене – велика честь бути президентом, я вважаю, що маю зобов'язання перед країною зробити те, що я – найважливіше, що ти можеш зробити, а саме: ми повинні перемогти Трампа", – зазначив Байден.

Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця після того, як на нього почали тиснути члени його власної партії. Цей тиск був спричинений невдалим виступом на дебатах проти Трампа наприкінці червня, що призвело до зростання занепокоєння щодо віку президента, його ментального стану та здатності повернути собі Білий дім.

Президент швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти від Демократичної партії.

У вівторок вона оголосила губернатора штату Міннесота Тіма Волза своїм партнером у передвиборчій гонці.

Дональд ТрампДжо БайденВибори в США

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