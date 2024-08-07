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ПОЛІТИКА

Politico: Чому Гарріс обрала Волза кандидатом у віцепрезиденти

07 серпня 2024, 15:49
Politico: Чому Гарріс обрала Волза кандидатом у віцепрезиденти
x.com/KamalaHarris
За інформацією двох джерел видання, Гарріс і Волз зустрілися в неділю, 4 липня, і відразу порозумілися, незважаючи на те, що до цього у них не було особливих стосунків.

Учасник президентських виборів у США від демократів Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти, оскільки їй сподобався його послужний список та біографія.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією двох джерел видання, Гарріс і Волз зустрілися в неділю, 4 липня, і відразу порозумілися, незважаючи на те, що до цього у них не було особливих стосунків.

Один із співрозмовників видання розповів, що для Гарріс були важливі й інші чинники. Зокрема, вона високо оцінила те, що Волз вже другий термін обіймає посаду губернатора і просуває прогресивні ідеї, серед яких: забезпечення репродуктивного здоров'я, оплачувана відпустка, податкові пільги на дітей та безпека у питанні використання зброї. Такі ініціативи віцепрезидент хотіла б просувати у разі перемоги на виборах.

Також, як пише видання, Гарріс сподобалася біографія Волза - він був шкільним учителем, помічником футбольного тренера та є ветераном Нацгвардії США. Вона очікує, що такий вибір добре сприймуть штати "блакитної стіни" (штати, які багато років поспіль голосували за демократів на виборах).

Також команда Гарріс оцінила характеристику Волза, яку він дав експрезиденту США Дональду Трампу та його кандидату у віцепрезиденти сенатору Джею ді Венсу. Він назвав їх "дивними", що завірусилося протягом останніх двох тижнів.

У той же час, як розповіли виданню у головного конкурента Волза губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро, спілкування між ним та Гарріс пройшло не так добре. Після їхньої зустрічі в неділю він дав зрозуміти, що йому "важко дається рішення залишити свою нинішню посаду губернатора Пенсільванії, щоб претендувати на посаду віцепрезидента".

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, завершилася процедура голосування за кандидата у президенти від Демократичної партії. Ще до кінця голосування було очевидним, що переможе Камала Гарріс, оскільки вона набрала необхідну кількість голосів минулого тижня.

Після цього Гарріс оголосила своїм кандидатом у віце-президенти Тіма Волза. Це сталося незважаючи на чутки у ЗМІ, що вона обере Джоша Шапіро.

Вибори в СШАКамала ГаррісТім Волз

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