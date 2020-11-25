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Байден визначив пріоритети на перші сто днів свого президентства

Переможець президентських перегонів у США Джо Байден назвав імміграцію та природоохоронне законодавство пріоритетами на перші сто днів своєї роботи на посаді очільника країни.
Байден визначив пріоритети на перші сто днів свого президентства Фото: EPA

Як повідомляє "Громадське", про це він розповів в інтерв’ю NBC Nightly News.

Обраний президент зазначив, що планує реформувати імміграційне законодавство Америки та скасувати виконавчі розпорядження президента Дональда Трампа щодо навколишнього середовища.

"Я надішлю до Сенату США законопроєкт про імміграцію, який забезпечить шлях до громадянства для понад 11 мільйонів людей без документів", - сказав він.

Байден також заявив, що скасує дії та розпорядження Трампа щодо навколишнього середовища, які включали скасування більш ніж ста екологічних норм, зокрема "Закону про чисте повітря" та "Закону про чисту воду".

Демократ назвав такі розпорядження Трампа "дуже руйнівними" й такими, що "зробили наш клімат гіршим, а нас хворобливішими".

Утім, обраний президент зауважив, що його законодавчі ініціативи залежатимуть від співпраці, яку він "зможе чи не зможе отримати від Конгресу США".

Окрім того, Байден заявив, що подбає про те, аби влада штатів, які постраждали від пандемії коронавірусу, отримала "негайну допомогу". Про що саме йдеться, він не уточнив.

За його словами, "це більше, ніж просто фінансова криза - це криза, яка викликає реальний психічний стрес у мільйонів людей".

Байден також повідомив, що не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа: "Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося".

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25 11 2020 11:50
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