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За перший день «карантину вихідного дня» поліцейські зафіксували майже тисячу порушень

Поліція отримала 1029 повідомлень
За перший день роботи «карантину вихідного дня» у суботу, 14 листопада, правоохоронці зафіксували майже тисячу порушень громадських закладів. Поліція склала 990 адмінпротоколів та відкрила 9 кримінальних проваджень.
За перший день «карантину вихідного дня» поліцейські зафіксували майже тисячу порушень Поліцейський

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Всього за перший день карантину у вихідні дні поліція отримала 1029 повідомлень про порушення карантинних обмежень.

Найбільше порушень зафіксували у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській області – 84 та у Тернопільській – 74.

Правоохоронці припинили роботу 1 355 закладів, зокрема:

  • 891 закладу сфери торговельного і побутового обслуговування населення;
  • 416 закладів громадського харчування;
  • 21 дискотек та нічних клубів;
  • 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;
  • 6 торговельно-розважальних центрів;
  • 3 закладів, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

 

Для цього у суботу працювали 1542 рейдові групи з майже 20 тисяч правоохоронців. За перший день карантину вихідного дня вони перевірили понад 17 тисяч закладів.

Всього поліція склала 990 адміністративних протоколів передбачених за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до ЄРДР внесли відомості щодо 9 кримінальних правопорушень, зокрема щодо одного зі столичних ресторанів та спортивного клубу «5 елемент», що належить п'ятому президенту України Петру Порошенку.

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15 11 2020 14:54
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