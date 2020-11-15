За перший день «карантину вихідного дня» поліцейські зафіксували майже тисячу порушень
Про це повідомило "Громадське" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
Всього за перший день карантину у вихідні дні поліція отримала 1029 повідомлень про порушення карантинних обмежень.
Найбільше порушень зафіксували у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській області – 84 та у Тернопільській – 74.
Правоохоронці припинили роботу 1 355 закладів, зокрема:
- 891 закладу сфери торговельного і побутового обслуговування населення;
- 416 закладів громадського харчування;
- 21 дискотек та нічних клубів;
- 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;
- 6 торговельно-розважальних центрів;
- 3 закладів, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).
Для цього у суботу працювали 1542 рейдові групи з майже 20 тисяч правоохоронців. За перший день карантину вихідного дня вони перевірили понад 17 тисяч закладів.
Всього поліція склала 990 адміністративних протоколів передбачених за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до ЄРДР внесли відомості щодо 9 кримінальних правопорушень, зокрема щодо одного зі столичних ресторанів та спортивного клубу «5 елемент», що належить п'ятому президенту України Петру Порошенку.
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