Не тільки Львів: у Івано-Франківську відмовились від вихідних днів, а карантин назвали неконституційним

Услід за Львовом виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив до кінця листопада зробити суботу та неділю робочими днями, щоб обійти «карантин вихідного дня».

Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету міськради Івано-Франківська у п'ятницю, 13 листопада, повідомляє "Громадське".

Зокрема, міська рада зробила суботу та неділю робочими для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, суб'єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків.

Водночас у рішенні виконкому зазначили, що всі заклади мають "забезпечити дотримання санітарних та протиепідеміологічних заходів" для запобігання поширення COVID-19.

Також у міській раді Івано-Франківська вирішили звернутися до Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення про "карантин вихідного дня", визнати його неконституційним, та таким, що шкодить малому та середньому бізнесу.

Виконавчий комітет міськради проголосував за вимогу до Кабміну про відшкодування збитків представникам бізнесу, пов'язаних із введенням карантину.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також запропонував звернутися до поліції з проханням не штрафувати підприємців за роботу під час "карантину вихідного дня". Раніше він назвав постанову Кабміну "дурною" та заявив, що вона "дає більше запитань, ніж відповідей".

"Я вважаю, що при прийнятті такої постанови Кабінету міністрів треба було радитися з органами місцевого самоврядування. Не було би цих "бздурів", - сказав він.

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