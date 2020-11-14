Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Не тільки Львів: у Івано-Франківську відмовились від вихідних днів, а карантин назвали неконституційним

Услід за Львовом виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив до кінця листопада зробити суботу та неділю робочими днями, щоб обійти «карантин вихідного дня».
Не тільки Львів: у Івано-Франківську відмовились від вихідних днів, а карантин назвали неконституційним Фото: з вільних джерел

Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету міськради Івано-Франківська у п'ятницю, 13 листопада, повідомляє "Громадське".

Зокрема, міська рада зробила суботу та неділю робочими для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, суб'єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків.

Водночас у рішенні виконкому зазначили, що всі заклади мають "забезпечити дотримання санітарних та протиепідеміологічних заходів" для запобігання поширення COVID-19.

Також у міській раді Івано-Франківська вирішили звернутися до Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення про "карантин вихідного дня", визнати його неконституційним, та таким, що шкодить малому та середньому бізнесу.

Виконавчий комітет міськради проголосував за вимогу до Кабміну про відшкодування збитків представникам бізнесу, пов'язаних із введенням карантину.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також запропонував звернутися до поліції з проханням не штрафувати підприємців за роботу під час "карантину вихідного дня". Раніше він назвав постанову Кабміну "дурною" та заявив, що вона "дає більше запитань, ніж відповідей".

"Я вважаю, що при прийнятті такої постанови Кабінету міністрів треба було радитися з органами місцевого самоврядування. Не було би цих "бздурів", - сказав він.

Читайте також: Ресторатор із Тернополя створює релігійну організацію. На вихідних його заклад працюватиме як «храм»

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2020 11:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.