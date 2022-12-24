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37 мільйонів людей захворіли на COVID-19 за один день в Китаї – Bloomberg

24 грудня 2022, 10:14
37 мільйонів людей захворіли на COVID-19 за один день в Китаї – Bloomberg
Фото: Укрінформ
У Китаї за 20 грудня коронавірусною інфекцією заразилося майже 37 мільйонів людей.
Про це пише Bloomberg з посиланням на протокол внутрішнього засідання Національної комісії охорони здоров’я Китаю.
 
Усього за перші 20 днів грудня коронавірусною інфекцією заразилося 248 мільйонів осіб, тобто майже 18% населення країни. До цього максимум захворювань на COVID-19 – 4 мільйони хворих за добу – зафіксували у січні 2022 року.
 
Як зазначає видання, різкий спалах нових випадків може бути пов'язаний з тим, що влада Китаю послабила обмеження, введені в рамках політики нульової терпимості до COVID-19. Це спричинило поширення варіанта вірусу "омікрон" серед населення з низьким рівнем природного імунітету. Зазначається, що ковідом заразилась більш ніж половина жителів Пекіна та провінції Сичуань.
 
КитайкоронавіруспандеміяCOVID-19

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