Чинний президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію заявив, що, можливо, він би не балотувався в президенти в 2024 році, якби цього не зробив Трамп.

Про це повідомляє CNN.

Байден сказав, що був би задоволений лише одним терміном на посаді президента.

Але своє рішення, балотуватися на переобрання, він пояснює бажанням перемогти Трампа вдруге і не дати йому повернутися до влади, адже він вважає другий термін Трампа екзистенційною загрозою американській демократії.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", - сказав президент США.

Крім того, Байден розкритикував Трампа за його радикальну програму, якщо він повернеться на посаду.

"Трамп більше навіть не ховається. Він розповідає нам, що він збирається робити", - підсумував Джо Байден.

Пару тижнів тому ми писали, що рейтинг Байдена впав до мінімуму за час його президентства.