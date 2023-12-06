"Якби Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я" – Байден
Про це повідомляє CNN.
Байден сказав, що був би задоволений лише одним терміном на посаді президента.
Але своє рішення, балотуватися на переобрання, він пояснює бажанням перемогти Трампа вдруге і не дати йому повернутися до влади, адже він вважає другий термін Трампа екзистенційною загрозою американській демократії.
"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", - сказав президент США.
Крім того, Байден розкритикував Трампа за його радикальну програму, якщо він повернеться на посаду.
"Трамп більше навіть не ховається. Він розповідає нам, що він збирається робити", - підсумував Джо Байден.
Пару тижнів тому ми писали, що рейтинг Байдена впав до мінімуму за час його президентства.