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Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу

Ми отримаємо підсилюючі дози
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден вакцинуються третьою підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу.
Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
"Ми отримаємо підсилюючі дози", - сказав Байден в інтерв’ю ABC News, що вийшло в ефір у четвер.
 
78-річний Джо Байден зазначив, що він та дружина отримали перші дози ще у грудні 2020 року, тож відтоді минуло вже чимало часу. 
 
З 20 вересня у США планують пропонувати третю дозу для підсилення захисту від вірусу тим американцям, які вакцинувалися серед перших на початку кампанії. 
 
Органи охорони здоров’я захищають цей план адміністрації, зазначаючи, що США при цьому зможуть ділитися вакцинами та вакцинувати американців, які досі не отримали жодного щеплення. 
 
Директор Центрів попередження і контролю захворювань США Рошель Валенскі каже, що дані підтверджують необхідність підсилюючої дози в умовах поширення штаму "Дельта" й послаблення імунітету з часом після першого курсу щеплень. Втім, ще не зрозуміло, наскільки часто потрібна буде ревакцинація у майбутньому. 
 
Щонайменш одна земля Німеччини, а також Туреччина вже почали вакцинацію третьою дозою.
 
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20 08 2021 11:20
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