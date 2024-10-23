Байден закликає політично заблокувати Трампа

Також він закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемпширі до перемоги на виборах 5 листопада.

Американський президент Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути ізольований "політично".

Про це пише новинна агенція Reuters.

"Ми повинні заблокувати його. Політично заблокуйте його. Заблокуйте його. Ось що ми повинні зробити", - заявив Байден.

Він додав, що кандидат від республіканців і колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США. "Наша демократія буде під загрозою", якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Трамп неодноразово головував на мітингах, на яких натовпи скандували "посадіть її", маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон і не перешкоджав їм скандувати ці гасла.

Цього року під час мітингів на підтримку Гарріс її натовп іноді скандує "посадіть його", маючи на увазі Трампа, якого визнали винним в 34 кримінальних злочинах, пов’язаними з приховуванням грошей, виплачених порнозірці.

Трампу також було висунуто звинувачення в незаконній спробі скасувати свій програш на виборах 2020 року.

Проте Гарріс припиняє скандування, кажучи, що Міністерство юстиції займеться цим питанням, поки вона намагається перемогти Трампа біля виборчих урн.

Раніше Трамп завітав до однієї з франшиз McDonald’s у Пенсільванії у межах передвиборчої кампанії. Там він готував картоплю фрі та передавав клієнтам їжу через вікно. Під час свого візиту республіканець звинувачував свою опонентку Камалу Гарріс у вигадуванні фактів своєї біографії. Вона стверджувала, що працювала у McDonald’s у студентські роки.

Однак McDonald’s заявляє про нейтралітет у політичних питаннях після візиту Трампа.