Байден закликав Конгрес знизити ціни на ліки

Ми повинні покласти край зростанню цін на ліки, які підіймаються все вище, і кінця цьому не видно. Компанії, що підвищують ціни на ліки швидше від інфляції, повинні платити штрафи

Президент США закликав Конгрес знизити ціни на медичні препарати, що відпускаються за рецептом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні покласти край зростанню цін на ліки, які підіймаються все вище, і кінця цьому не видно. Компанії, що підвищують ціни на ліки швидше від інфляції, повинні платити штрафи", - заявив президент США, представляючи відповідну ініціативу в Білому домі.

Він назвав ситуацію з цінами на медпрепарати кризовою, підкресливши, що вона болісно позначається на літніх людях. За словами Байдена, у середньому американці платять за рецептурні ліки удвічі-тричі більше, ніж громадяни інших країн.

Президент закликав Конгрес розв’язати цю кризу, дозволивши американській федеральній програмі медстрахування Medicare вести переговори про ціни на ліки. При наданні будь-якого іншого виду медичних послуг Medicare прагне отримати кращі ціни для літніх людей, пояснив американський лідер. Але в питанні рецептурних ліків законом заборонено домовлятися про кращу ціну.

Це необхідно змінити, вважає Байден - Medicare повинна мати можливість вести переговори про ціну на певну групу дорогих ліків, які не мають конкуренції на ринку.

Як зазначається у пресрелізі Білого дому, минулого місяця президент США підписав указ, який передбачає заходи для посилення конкуренції, підвищення заробітної плати та зниження цін, зокрема й на ліки, що відпускаються за рецептом.

При цьому вказується, що від усіх цих заходів виграють не тільки учасники програми Medicare, адже домовленість про ціни дасть змогу знизити витрати роботодавців на медичне страхування, а це скоротить страхові внески на десятки мільярдів доларів.