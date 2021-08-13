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Байден закликав Конгрес знизити ціни на ліки
Ми повинні покласти край зростанню цін на ліки, які підіймаються все вище, і кінця цьому не видно. Компанії, що підвищують ціни на ліки швидше від інфляції, повинні платити штрафи
Фото: The White House
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми повинні покласти край зростанню цін на ліки, які підіймаються все вище, і кінця цьому не видно. Компанії, що підвищують ціни на ліки швидше від інфляції, повинні платити штрафи", - заявив президент США, представляючи відповідну ініціативу в Білому домі.
Він назвав ситуацію з цінами на медпрепарати кризовою, підкресливши, що вона болісно позначається на літніх людях. За словами Байдена, у середньому американці платять за рецептурні ліки удвічі-тричі більше, ніж громадяни інших країн.
Президент закликав Конгрес розв’язати цю кризу, дозволивши американській федеральній програмі медстрахування Medicare вести переговори про ціни на ліки. При наданні будь-якого іншого виду медичних послуг Medicare прагне отримати кращі ціни для літніх людей, пояснив американський лідер. Але в питанні рецептурних ліків законом заборонено домовлятися про кращу ціну.
Це необхідно змінити, вважає Байден - Medicare повинна мати можливість вести переговори про ціну на певну групу дорогих ліків, які не мають конкуренції на ринку.
Як зазначається у пресрелізі Білого дому, минулого місяця президент США підписав указ, який передбачає заходи для посилення конкуренції, підвищення заробітної плати та зниження цін, зокрема й на ліки, що відпускаються за рецептом.
При цьому вказується, що від усіх цих заходів виграють не тільки учасники програми Medicare, адже домовленість про ціни дасть змогу знизити витрати роботодавців на медичне страхування, а це скоротить страхові внески на десятки мільярдів доларів.
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13 08 2021 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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