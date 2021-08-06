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У США вперше за 20 років схвалили новий препарат від Альцгеймера

Препарат під назвою "Адуканумаб" націлений на лікування основної причини хвороби Альцгеймера, а не на її симптоми
Новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера вперше за майже 20 років схвалений регулюючими органами в Сполучених Штатах.
У США вперше за 20 років схвалили новий препарат від Альцгеймера Фото: bbc.com
Препарат під назвою "Адуканумаб" націлений на лікування основної причини хвороби Альцгеймера, а не на її симптоми. А саме - на амілоїд, білок, який утворює аномальні скупчення у мозку людей із хворобою Альцгеймера, що можуть пошкоджувати клітини і викликати деменцію, повідомляє ВВС. 
 
Адуканумаб - не чудодійний препарат, і більшість лікарів сумніваються в його перевагах, проте його схвалення в США стане величезним поштовхом для досліджень деменції, які зазвичай недостатньо добре фінансуються порівняно з раком або серцевими захворюваннями.
 
Вважається, що більше ніж 30 мільйонів осіб у всьому світі страждають на хворобу Альцгеймера, більшості з них вже є або понад 65 років.
 
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08 06 2021 10:21
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