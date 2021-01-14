Байден закликав Сенат не відкладати розгляд питання про імпічмент Трампу
"Ця країна (США - ред.) також залишається у владі смертельного вірусу і нестабільної економіки… Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб виконати свої конституційні обов'язки щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - наголосив Байден, передає "Укрінформ".
Нижня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила у середу рішення про оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту.
Рішення про імпічмент підтримали 232 законодавці, у тому числі 10 однопартійців Трампа. Проти висловилися 197 конгресменів, які представляють Республіканську партію.
Далі затверджена стаття з імпічменту з обвинуваченнями проти Трампа має бути відправлена до Сенату США.
Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що процес імпічменту не може бути завершений до інавгурації Байдена, призначеної на 20 січня. У зверненні до законодавців після голосування в Палаті представників він пояснив, що сенатори можуть зібратися не раніше 19 січня.
Нагадаємо, що палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа.
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