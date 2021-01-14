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Байден закликав Сенат не відкладати розгляд питання про імпічмент Трампу

Рішення про імпічмент підтримали 232 законодавці
Обраний президент США Джо Байден закликав верхню палату Конгресу провести процес імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу.
Байден закликав Сенат не відкладати розгляд питання про імпічмент Трампу Фото: Mind.ua

"Ця країна (США - ред.) також залишається у владі смертельного вірусу і нестабільної економіки… Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб виконати свої конституційні обов'язки щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - наголосив Байден, передає "Укрінформ".

Нижня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила у середу рішення про оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Рішення про імпічмент підтримали 232 законодавці, у тому числі 10 однопартійців Трампа. Проти висловилися 197 конгресменів, які представляють Республіканську партію.

Далі затверджена стаття з імпічменту з обвинуваченнями проти Трампа має бути відправлена до Сенату США.

Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що процес імпічменту не може бути завершений до інавгурації Байдена, призначеної на 20 січня. У зверненні до законодавців після голосування в Палаті представників він пояснив, що сенатори можуть зібратися не раніше 19 січня.

Нагадаємо, що палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа.

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14 01 2021 14:55
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