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ПОЛІТИКА

Байден закликав Сі Цзіньпіна "бути обережним" у відносинах з рф

08 липня 2023, 12:32
Байден закликав Сі Цзіньпіна
Фото: Reuters
Президент США вказав на те, що економіка Китаю залежить від інвестицій Заходу.

Президент США Джо Байден сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну на тлі зустрічі з главою кремля владіміром путіним "бути обережним", оскільки Пекін покладається на західні інвестиції. 

Про це повідомляє Reuters.

"Я сказав: Це не погроза. Це спостереження”, - заявив Байден.

"Відтоді, як росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з рф. А ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", - додав президент США.

"Він слухав і не сперечався”, - сказав Байден про реакцію Сі, додавши, що Китай не надає повну підтримку рф.

"Отже, я думаю, що є спосіб, яким ми можемо вирішити цю проблему", - заявив президент США.

У відносинах між США та Китаєм спостерігається посилення напруженості навколо питань національної безпеки, а також Тайваню, війни росії проти України та розширення американських експортних обмежень на передові технології.

Під час візиту Сі Цзіньпіна до москви для переговорів із путіним у березні обидва лідери оприлюднили спільну заяву, яка містила знайомі звинувачення на адресу Заходу про те, що Вашингтон підриває глобальну стабільність, а НАТО втручається в Азійсько-Тихоокеанський регіон. На початку цього тижня Сі та путін також взяли участь у віртуальному саміті ШОС

Пекін і москва пообіцяли зміцнювати військові зв'язки. Нещодавно міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з главою російського військово-морського флоту Ніколаєм Євменовим.

рф тероризмСі ЦзіньпінБайден

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