Матеріали:
Теми:

путін зустрінеться з Моді та Сі Цзіньпінем для обговорення вступу Ірану та білорусі до групи ШОС – Reuters

04 липня 2023, 13:53
путін зустрінеться з Моді та Сі Цзіньпінем для обговорення вступу Ірану та білорусі до групи ШОС – Reuters
Фото: reuters
Саміт стане першою для путіна появою після заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Прігожина.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор владімір путін приєднаються до віртуального саміту 4 липня у вівторок, який організує Індія. Країна проведе його з метою розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану і відкриття шляху членства для білорусі.

Про це інформує Reuters.

Саміт стане першою для путіна появою після заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Прігожина

Зазначається, що ШОС була створена у 2001 році Китаєм, росією та колишніми державами Центральної Азії, згодом до них приєдналися Індія та Пакистан. Наразі вона складається з 8 членів.

Невдовзі до групи приєднається і Іран, а білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше.

ПутінШОСвійна в Україніросія окупантипрігожин

Останні матеріали

Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється