путін зустрінеться з Моді та Сі Цзіньпінем для обговорення вступу Ірану та білорусі до групи ШОС – Reuters

Саміт стане першою для путіна появою після заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Прігожина.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор владімір путін приєднаються до віртуального саміту 4 липня у вівторок, який організує Індія. Країна проведе його з метою розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану і відкриття шляху членства для білорусі.

Про це інформує Reuters.

Саміт стане першою для путіна появою після заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Прігожина

Зазначається, що ШОС була створена у 2001 році Китаєм, росією та колишніми державами Центральної Азії, згодом до них приєдналися Індія та Пакистан. Наразі вона складається з 8 членів.

Невдовзі до групи приєднається і Іран, а білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше.