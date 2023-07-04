путін зустрінеться з Моді та Сі Цзіньпінем для обговорення вступу Ірану та білорусі до групи ШОС – Reuters
Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор владімір путін приєднаються до віртуального саміту 4 липня у вівторок, який організує Індія. Країна проведе його з метою розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану і відкриття шляху членства для білорусі.
Про це інформує Reuters.
Саміт стане першою для путіна появою після заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Прігожина
Зазначається, що ШОС була створена у 2001 році Китаєм, росією та колишніми державами Центральної Азії, згодом до них приєдналися Індія та Пакистан. Наразі вона складається з 8 членів.
Невдовзі до групи приєднається і Іран, а білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше.