Байден залишається в тіні на фініші свого президентства – The Hill

Політичні експерти й стратеги кажуть, що активна позиція Трампа з низки питань є незвичною порівняно з попередніми переходами влади.

Новообраний президент Трамп рано перехопив кермо влади й, на думку законодавців з обох партій, вже діє як президент, тоді як президент Байден багато в чому залишався на другому плані протягом останніх днів свого президентства.

Крім того, що Трамп диктує події на Капітолійському пагорбі, він потрапляє в заголовки міжнародних ЗМІ, погрожуючи повернути контроль над Панамським каналом і заявляючи, що "володіння і контроль США над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Про це пише The Hill.

"Очевидно, що він тепер головний. Ніхто не говорить про те, "де Байден?" в жодному з цих питань. Трамп зараз головний, навіть без підтвердження результатів виборів", — сказала сенатор Ліза Мурковскі.

Республіканський стратег Він Вебер вважає, що Трамп "багато чого досяг" у боротьбі за витрати, змусивши республіканців викреслити понад 1300 сторінок з початкової угоди. Команда Трампа заявила про перемогу після того, як учасники переговорів у Конгресі скоротили початковий 1547-сторінковий законопроєкт про фінансування до 116 сторінок.

Стівен Сміт, професор політології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, сказав, що Трамп встановлює нові стандарти, будучи таким наполегливим за кілька тижнів до дня інавгурації. Сміт додав, що Байден, ймовірно, вирішив, що публічне втручання в суперечку про витрати в Конгресі минулого тижня не допоможе вийти з глухого кута.

Натомість сенатор Том Тілліс сказав, що Трамп "був більшою мірою президентом протягом останнього місяця, ніж президент Байден".

"Я не бачу багато лідерства з боку Білого дому. Ми отримуємо більше лідерства Білого дому з Мар-а-Лаго [резиденція Трампа в Флориді], ніж з Білого дому", — заявив він.