Байден запропонує спрямувати додатково майже $2 трлн на заходи підтримки економіки
Обраний президент США Джо Байден запропонує спрямувати додаткові $2 трлн на підтримку американської економіки в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN із посиланням на інформовані джерела.
За даними джерел, Байден представить у четвер новий пакет заходів підтримки економіки, який включатиме в себе великі прямі виплати американським сім'ям, а також суттєві видатки на фінансування штатів і місцевих органів влади, зокрема їхніх програм вакцинації.
Байден оприлюднить деталі свого плану під час виступу у Вілмінгтоні (штат Делавер) у четвер увечері (за місцевим часом).
Ф'ючерси на фондові індекси США Dow Jones і S&P 500 додають відповідно 0,3% і 0,1% на торгах у четвер. Прибутковість десятирічних US Treasuries піднялася до 1,107% на новини CNN.
Нагадаємо, що у Конгресі США пропонують збільшити допомогу громадянам до $2 тисяч
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