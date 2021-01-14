Байден запропонує спрямувати додатково майже $2 трлн на заходи підтримки економіки

Байден оприлюднить деталі свого плану під час виступу у Вілмінгтоні

Байден представить новий пакет заходів підтримки економіки, який включатиме в себе великі прямі виплати американським сім'ям, а також суттєві видатки на фінансування штатів і місцевих органів влади, зокрема їхніх програм вакцинації.

Обраний президент США Джо Байден запропонує спрямувати додаткові $2 трлн на підтримку американської економіки в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN із посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, Байден представить у четвер новий пакет заходів підтримки економіки, який включатиме в себе великі прямі виплати американським сім'ям, а також суттєві видатки на фінансування штатів і місцевих органів влади, зокрема їхніх програм вакцинації.

Байден оприлюднить деталі свого плану під час виступу у Вілмінгтоні (штат Делавер) у четвер увечері (за місцевим часом).

Ф'ючерси на фондові індекси США Dow Jones і S&P 500 додають відповідно 0,3% і 0,1% на торгах у четвер. Прибутковість десятирічних US Treasuries піднялася до 1,107% на новини CNN.

Нагадаємо, що у Конгресі США пропонують збільшити допомогу громадянам до $2 тисяч