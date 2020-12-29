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Коронакриза: у Конгресі США пропонують збільшити допомогу громадянам до $2 тисяч

Подальшу долю законопроєкту вирішуватиме Сенат, який контролюється республіканською більшістю
Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що підвищує з $600 до $2 тисяч одноразову допомогу американцям у період пандемії.
Коронакриза: у Конгресі США пропонують збільшити допомогу громадянам до $2 тисяч Фото: з вільних джерел

Загалом 275 законодавців - переважно від Демократичної партії - висловилися за документ, 134 конгресмени виступили проти, повідомляє "Укрінформ".

Ініціативу щодо підвищення одноразових виплат у межах широкого антикризового пакета допомоги сумою $2,3 трлн, затвердженого напередодні, висунув сам президент Трамп. Він висловив невдоволення пропозицією Конгресу "спрямувати десятки й сотні мільйонів доларів іншим країнам", тоді як для звичайних американців передбачено лише чеки по $600.

Натомість республіканці в Конгресі відхилили заклик свого президента, наголосивши, що це може негативно позначитися на дефіциті бюджету.

Подальшу долю законопроєкту вирішуватиме Сенат, який контролюється республіканською більшістю.

Нагадаємо, що Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік

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29 12 2020 10:59
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