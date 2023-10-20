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ПОЛІТИКА

Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю

20 жовтня 2023, 18:02
Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю
Фото: The Washington Post
Додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден  запросив у Конгресу узгодження бюджету на допомогу Ізраїлю та Україні

Про це повідомляє Білий дім.

Як пояснили у Білому домі, після терористичної атаки Хамас, Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю.

Новий запит дозволить надавати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та підтримувати ізраїльські зусилля зі звільнення заручників.

Також додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

"Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, спроможними і найкраще оснащеними бойовими силами, які коли-небудь бачив світ", - пише Білий дім.

За даними американських ЗМІ, сума запиту становить 105 мільярдів доларів:

  • 61,4 мільярдів доларів для України;
  • 14,3 мільярдів доларів для Ізраїлю, включаючи 9,15 млрд доларів на гуманітарну допомогу;
  • 7,4 мільярдів доларів для Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону;
  • 13,6 мільярдів доларів на безпеку на південному кордоні США.

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю.

ІзраїльБайдендопомога Українівійна в Україні

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