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Байден запросив Зеленського відвідати США у липні

Ця телефонна розмова планувалася перед поїздкою президента Байдена в Європу для зустрічі з президентом Путіним, і президент Байден сказав президенту Зеленському, що він твердо буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України
Президент США Джо Байден має намір відстоювати суверенітет України на зустрічі з Владіміром Путіним в Женеві.
Байден запросив Зеленського відвідати США у липні Фото: з вільних джерел
Про це він сказав президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда".
 
"Ця телефонна розмова планувалася перед поїздкою президента Байдена в Європу для зустрічі з президентом Путіним, і президент Байден сказав президенту Зеленському, що він твердо буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтоні.
 
За його словами, Байден також запросив президента України відвідати з візитом США цього літа.
 
Пізніше зявилося повідомлення у Twitter українського президента, в якому повідомляється, що візит може відбутися у липні.
 
"Дякую президенту США Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні під час нашої телефонної розмови. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США", - написав Зеленський.
 
 
Перша особиста зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві 16 червня.
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08 06 2021 10:36
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