Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Байден запровадив надзвичайну ситуацію у США через дії Росії

Я повідомляю, що видав розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у зв'язку з незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, спричиненій певною зловмисною іноземною діяльністю з боку уряду Російської Федерації
Президент США формально повідомив американському Конгресу про запровадження в країні надзвичайної ситуації у зв’язку зі зловмисною діяльністю російського уряду.
Байден запровадив надзвичайну ситуацію у США через дії Росії Фото: EPA
Про це йдеться в офіційному листі президента законодавцям, оприлюдненому в четвер на сайті Білого дому, повідомляє "Укрінформ"
 
"Я повідомляю, що видав розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у зв'язку з незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, спричиненій певною зловмисною іноземною діяльністю з боку уряду Російської Федерації", - йдеться в листі глави Білого дому.
 
У цьому зв’язку уточнюється, що така діяльність РФ полягає в зусиллях, спрямованих на підрив виборів та демократичних інституцій у США та союзних країнах, зловмисної кібердіяльності, використанні РФ транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди. Крім того, Росія переслідує дисидентів та журналістів, підриває безпеку в інших країнах та цілих регіонах, важливих для національної безпеки США, порушує міжнародне право та територіальну цілісність інших держав. Це становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США, підкреслюється в листі глави Білого дому.
 
Нагадаємо, що у четвер президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій, інших обмежень, у тому числі видворення російських дипломатів, через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2021 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.