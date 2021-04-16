ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США формально повідомив американському Конгресу про запровадження в країні надзвичайної ситуації у зв’язку зі зловмисною діяльністю російського уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден запровадив надзвичайну ситуацію у США через дії Росії
Я повідомляю, що видав розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у зв'язку з незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, спричиненій певною зловмисною іноземною діяльністю з боку уряду Російської Федерації
Фото: EPA
Про це йдеться в офіційному листі президента законодавцям, оприлюдненому в четвер на сайті Білого дому, повідомляє "Укрінформ"
"Я повідомляю, що видав розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у зв'язку з незвичайною та екстраординарною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, спричиненій певною зловмисною іноземною діяльністю з боку уряду Російської Федерації", - йдеться в листі глави Білого дому.
У цьому зв’язку уточнюється, що така діяльність РФ полягає в зусиллях, спрямованих на підрив виборів та демократичних інституцій у США та союзних країнах, зловмисної кібердіяльності, використанні РФ транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди. Крім того, Росія переслідує дисидентів та журналістів, підриває безпеку в інших країнах та цілих регіонах, важливих для національної безпеки США, порушує міжнародне право та територіальну цілісність інших держав. Це становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США, підкреслюється в листі глави Білого дому.
Нагадаємо, що у четвер президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій, інших обмежень, у тому числі видворення російських дипломатів, через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.
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