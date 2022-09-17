НОВИНИПрезидент США Джо Байден застеріг путіна від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше росія матиме серйозніші наслідки, а сам путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден застеріг рф від застосування зброї масового ураження
Фото: Mind.ua
Про це він сказав у інтерв’ю CBS Evening News.
"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було з часів Другої світової", – наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість росії застосувати хімічну або ядерну зброю.
Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що «наслідки» для росії, безумовно будуть.
"Це матиме наслідки. Вони (путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.
Раніше повідомлялось, що генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї.
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