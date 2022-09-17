Байден застеріг рф від застосування зброї масового ураження

Президент США Джо Байден застеріг путіна від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше росія матиме серйозніші наслідки, а сам путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі.

Про це він сказав у інтерв’ю CBS Evening News.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було з часів Другої світової", – наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість росії застосувати хімічну або ядерну зброю.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що «наслідки» для росії, безумовно будуть.

"Це матиме наслідки. Вони (путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.

Раніше повідомлялось, що генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї.