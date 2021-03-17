Байден заявляє, що Путін "заплатить ціну" за втручання у вибори США
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Good Morning America телеканалу ABC News заявив президент США Джо Байден.
"Він (Путін – ред.) заплатить ціну. Ми мали тривалу розмову (у січні – ред.). Тоді наша розмова розпочалася, і я йому сказав: "Я знаю тебе, і ти знаєш мене. Якщо це (втручання у вибори США – ред.) буде встановлено, тоді будь готовим", - сказав він.
Водночас глава Білого дому не розповів, яку саме ціну очільник Кремля заплатить за втручання Москви в американські вибори.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Офіс директора Національної розвідки США опублікував звіт, у якому було вказано, що американська розвідка вказала на конкретні дії президента РФ Володимира Путіна, який через українського депутата Андрія Деркача намагався дискредитувати Джо Байдена на виборах у США та посприяти перемозі Дональда Трампа.
Пізніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів минулого року.
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