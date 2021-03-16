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Кулеба не бачить передумов для повернення ЄС до business as usual з Росією

"Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вбачає передумов для повернення Європейським Союзом до business as usual з Росією, оскільки в поведінці Кремля немає жодного конструктиву.
Кулеба не бачить передумов для повернення ЄС до business as usual з Росією Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Про це він заявив на спільній з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Кулеба нагадав, що наприкінці березня в Європейському Союзі має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Росією.

"Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення до business as usual з Росією. Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку Словенського головування (у Раді ЄС - ред.). Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна буде лише після того, як сама Росія почне поводитися краще", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба

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16 03 2021 13:30
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