Кулеба не бачить передумов для повернення ЄС до business as usual з Росією

"Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вбачає передумов для повернення Європейським Союзом до business as usual з Росією, оскільки в поведінці Кремля немає жодного конструктиву.

Про це він заявив на спільній з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Кулеба нагадав, що наприкінці березня в Європейському Союзі має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Росією.

"Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення до business as usual з Росією. Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку Словенського головування (у Раді ЄС - ред.). Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна буде лише після того, як сама Росія почне поводитися краще", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба