Кулеба не бачить передумов для повернення ЄС до business as usual з Росією
Про це він заявив на спільній з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
Кулеба нагадав, що наприкінці березня в Європейському Союзі має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Росією.
"Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов для повернення до business as usual з Росією. Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку Словенського головування (у Раді ЄС - ред.). Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна буде лише після того, як сама Росія почне поводитися краще", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба
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