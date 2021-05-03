Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба

Такий крок дозволить тримати разом мільйони українців по всьому світу, а Україна не заважатиме їхній інтеграції в суспільство інших країн

Україна планує затвердити ліберальну політику щодо подвійного громадянства, але з обмеженнями для високопосадовців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.

"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток - це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство, з країнами Євросоюзу, з країнами, які є для нас дружніми, і список цих країн залежатиме від деяких критеріїв", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що такий крок дозволить тримати разом мільйони українців по всьому світу, а Україна не заважатиме їхній інтеграції в суспільство інших країн.

"Але є другий елемент: якщо ви маєте декілька паспортів, чи маєте ви право бути депутатом парламенту? Чи можете ви бути міністром? Тут буде інша політика і встановлені низка обмежень, щоб не допустити зловживань. На такий посаді людина має бути громадянином однієї країни - України", - додав міністр.

Нагадаємо, що для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1