Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.
"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток - це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство, з країнами Євросоюзу, з країнами, які є для нас дружніми, і список цих країн залежатиме від деяких критеріїв", - сказав Кулеба.
Він пояснив, що такий крок дозволить тримати разом мільйони українців по всьому світу, а Україна не заважатиме їхній інтеграції в суспільство інших країн.
"Але є другий елемент: якщо ви маєте декілька паспортів, чи маєте ви право бути депутатом парламенту? Чи можете ви бути міністром? Тут буде інша політика і встановлені низка обмежень, щоб не допустити зловживань. На такий посаді людина має бути громадянином однієї країни - України", - додав міністр.
Нагадаємо, що для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1
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